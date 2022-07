Il messaggio del Pride: "Approvate il Ddl Zan"

Le voci dalla manifestazione di Napoli. In piazza anche l'ex sindaco de Magistris: "Questa città è vicina alla comunità Lgbt mentre il parlamento non riesce ad approvare nessuna legge"

Messaggi forti dal Pride di Napoli. Voci che ricordano i soprusi della polizia turca che ha disciolto il corteo della comunità Lgbtq+, oppure i morti in Norvegia alla vigilia del corteo o ancora la sentenza della Corte suprema americana che minaccia ildiritto all'aborto. "In parlamento il Ddl Zan è stato affossato da cori da stadio. - afferma Antonello Sannino di Antinoo - Da Napoli parte chiara una richiesta di diritti per tutti". In piazza anche l'ex sindaco Luigi de Magistris secondo il quale "...mentre il parlamento dimostra di non riuscire ad approvare alcuna legge sui diritti, Napoli dimostra di essere avanti e accanto al popolo del Pride".

Immagini di Alessandra De Cristofaro per NapoliToday