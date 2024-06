Pride 2024, boom di visitatori in città: i Millennial scelgono Napoli per celebrare l'orgoglio arcobaleno

Napoli è la città italiana maggiormente di tendenza per i Millennial che si mettono in viaggio per assistere alle parate del Pride in tutto il mondo. A rivelarlo sono gli ultimi dati di Airbnb, pubblicati in occasione del Pride Month in cui ogni anno si celebrano i diritti della comunità Lgbtq+.

Secondo Airbnb, Millennial (nati tra l'inizio degli anni ottanta e la metà degli anni novanta) e Gen Z (nati tra i medio-tardi anni novanta in poi), sono le generazioni che oggi sono più desiderose di spostarsi per visitare i luoghi delle celebrazioni del Pride e che dunque si mostrano più sensibili alla cultura dell’inclusività e di superamento di ogni barriera, che permea questo particolare momento dell’anno. In particolare negli ultimi cinque anni sono infatti aumentate del 300% a livello globale le notti prenotate dalla Gen Z.

Le destinazioni più prenotate nei weekend del Pride

Dai canali panoramici di Amsterdam ai siti archeologici di Atene, sono diverse le destinazioni che spingono i Millennial a partire. Quest'anno, le località che ospitano il Pride più popolari tra i viaggiatori della generazione nata fra il 1980 e il 1994 rivelano le loro preferenze: a differenza della Gen Z, che sta esplorando anche i nuovi luoghi delle manifestazioni del Pride, i Millennial continuano a prenotare soprattutto nelle destinazioni tradizionalmente note per ospitare il Pride, mantenendo la loro forte presenza e celebrando in luoghi a loro familiari.

E la destinazione che ha registrato la più alta percentuale di notti prenotate dalle persone Millennial nei weekend di celebrazione del Pride è proprio Napoli, seguita da Taipei (Taiwan) e Rio de Janeiro (Brasile).

Le città che vengono celebrate per i loro spazi Lgbtq-friendly, in base al numero di citazioni nelle recensioni degli ospiti, vedono in Europa distinguersi Madrid, Parigi e Londra.