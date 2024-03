Sanità, tempi di attesa lunghi: sempre più persone chiedono prestiti per rivolgersi a quella privata

I tempi di attesa sempre più lunghi della sanità pubblica spingono i cittadini a rivolgersi a quella privata e, per sostenerne i costi, in tanti chiedono un prestito. È quanto emerge da una analisi ad opera di Facile.it e Prestiti.it, che identificano la Campania come regione in difficoltà: nel 2023, le richieste di prestiti personali per sostenere le spese mediche hanno rappresentato il 4,5% del totale dei finanziamenti e chi ha presentato domanda per questa tipologia di prestito ha cercato di ottenere, in media, 5.632 euro.

Se si guarda al profilo dei richiedenti campani si scopre che chi ha presentato domanda di prestito aveva, all’atto della firma, mediamente poco più di 45 ann.

Andando più nello specifico, quasi 1 domanda su 4 (23,1%) arriva da richiedenti campani con età compresa tra i 45-54 anni; seguono coloro che hanno tra i 25 e i 34 anni (21,1%), mentre al terzo posto si posizionano i soggetti con un’età compresa tra i 35 e i 44 anni (20,8%).

Nel 35,4% dei casi a presentare domanda di finanziamento è stata una donna, percentuale più elevata rispetto alle richieste di prestito totali, dove la quota femminile di richiedenti si ferma al 22,6%.

I lunghi tempi di attesa nella sanità pubblica sono confermati da una recente indagine commissionata da Facile.it, che ha rilevato come, a livello nazionale, l’attesa media sia pari circa 77 giorni, valore che al Sud e nelle Isole sale addirittura a 85 giorni.