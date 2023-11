Al via la Fiera di San Gregorio Armeno: in arrivo la notte bianca dei presepi

Il taglio del nastro dà il via alla stagione natalizia: in arrivo luminarie e senso unico alternato

Poco più di un mese a Natale, che a Napoli fa rima con San Gregorio Armeno. Inaugurata oggi la Fiera dei Presepi, un simbolico taglio del nastro che apre la stagione delle feste invernali. Tre sono gli aspetti principali su cui ci si è soffermati. Innanzitutto le luminarie. L'anno scorso il Comune riuscì ad accendere le lampadine colorate con estremo ritardo. Quest'anno sembra che tutto avverrà per tempo, anche se non sono state annunciate date.

Il secondo punto è quello del senso unico pedonale: una misura che serve a regolarizzare l'imponente flusso di turisti che si accalcherà nella stradina del centro storico. Gli artigiani, però, a differenza del 2022 hanno chiesto che sia alternato, cioè che un weekend parta da via San Biagio a salire e in quello dopo da via Tribunali a scendere, così da non penalizzare nessuno. La variazione è al vaglio dei tecnici. I maestri presepiai lo chiedono a gran voce perché già nello scorso fine settimana si è registrato il caos.

Il terzo elemento lo annuncia Vincenzo Capuano: "Stiamo preparando una serie di eventi in sinergia con il Comune. Il 7 dicembre ci sarà la notte bianca dei presepi, così da riprendere una tradizione che ci vedeva svegli tutta la notte per essere pronti nel giorno dell'Immacolata". Il taglio del nastro è avvenuto alla presenza del sindaco Gaetano Manfredi, dell'assessore alle Attività produttive Teresa Armato e della presidente della IV Municipalità Maria Caniglia. Il primo cittadino ci ha tenuto a precisare che "...da quest'anno il Comune vuole patrocinare la Fiera dei Presepi perché San Gregorio è un patrimonio inestimabile di questa città".