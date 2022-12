Startup napoletana stampa presepe in 3d: è esposto al Mann

In occasione della mostra presepiale "Il presepe cortese. L'eredità di Carlo III", in programma al Museo Archeologico Nazionale di Napoli dal 1 dicembre al 31 gennaio, la startup napoletana Jirama ha realizzato un presepio interamente stampato in 3D grazie alla stampante a tecnologia Sla di Formlabs Form 3L, conosciuta grazie al supporto di Energy Group, partner Formlabs. Un progetto, racconta Valentina Popolo, Reaserch & Development of New Technologies Jirama, "nato non per sostituirsi ai grandi classici del presepio napoletano dei secoli che ci hanno preceduto, ma per far conoscere una nuova era della produzione incentrata sulla stampa 3D".

Per realizzare il presepe, che segue i canoni stilistici tardo rinascimentali, i modellisti di Jirama si sono avvalsi dell'aiuto di un presepista, andando poi a disegnare e scolpire digitalmente ogni elemento: dai pastori ai componenti dell'ambiente. La scena, strutturata su pianta circolare, ha un diametro di 80 centimetri ed è alta 60 centimetri. Grazie all'uso della prospettiva, lo sguardo dell'osservatore si focalizza sulla natività. "Nel presepe tradizionale ogni elemento ha un significato. Dal momento che il nostro era però un progetto innovativo, per evitare di scontrarci con la tradizione e per mostrare le diverse possibilità della stampa 3D, abbiamo deciso di inserire elementi diversi che difficilmente si trovano insieme, per cui, per esempio, la nostra parete ha una parte in tufo, una in mattoni romani e una stuccata", ha aggiunto Popolo.

Jirama è una giovane startup napoletana nata nel 2020 che idea e sviluppa servizi e prodotti innovativi. Il suo team di Ricerca e Sviluppo, in collaborazione con gli atenei della Regione Campania e in particolare con i dipartimenti di Ingegneria Meccanica e Gestionale, studia nuovi modelli di produzione per sviluppare processi di reingegnerizzazione e innovazione delle imprese, al fine di ottenere vantaggi in termini di riduzione dei materiali utilizzati, e quindi di costi, senza penalizzare la qualità.

Jirama utilizza al proprio interno diverse stampanti e tecnologie, per la realizzazione di questo progetto la scelta è ricaduta sulla stampante Formlabs Form 3L: una stampante a tecnologia Sla che unisce un ampio volume di stampa alla possibilità di avere un dettaglio di stampa molto elevato e, a differenza della tecnologia Fdm, consente di avere una superficie liscia e di poter svuotare parzialmente i pezzi all'interno, risparmiando resina. La Grey Resin, materiale robusto che fornisce una finitura di superficie e un aspetto opaco e dettagli precisi, ha permesso di ottenere prodotti dettagliati con tempi di stampa ragionevoli.

Ogni singolo componente stampato è poi stato sottoposto ai classici processi di post-elaborazione e rimozione dei supporti, nonché cartavetrato manualmente per ottenere una superficie il più liscia possibile e omogenea. I pezzi finiti sono stati reimmersi all'interno della resina e dipinti manualmente con un pennello e sottoposti poi nuovamente a cottura. Questo tipo di processo ha permesso alla startup di ottenere sopra l'elemento una superficie completamente liscia e lucida, senza andare ad aggiungere altri tipi di prodotto come spray o pitture. I tre elementi della natività, anziché essere riemersi nella resina, sono stati invece dipinti a mano da un artista e collaboratore esterno.

"Le stampanti Formlabs sono nate con l'obiettivo di permettere a chiunque di stampare qualunque cosa e oggi, dopo oltre 100 milioni di parti stampate con le nostre soluzioni, continuiamo a stupirci dei nuovi progetti che ingegneri, progettisti, designer riescono a realizzare in tutto il mondo - ha affermato Marco Zappia, Channel Sales Manager di Formlabs per l'Italia -. Il presepio è un elemento antichissimo della tradizione napoletana e ogni epoca storica ne ha dato la propria interpretazione. Siamo molto felici di vedere che il team di Jirama ha scelto le stampanti Formlabs per dar vita a quest'opera innovativa".