Presepe con due mamme, è polemica: "Chiedi scusa e rimetti san Giuseppe"

È polemica a distanza dopo la scelta di don Vitaliano Della Sala, parroco della Chiesa San Pietro e Paolo di Mercogliano (in provincia di Avellino), di sostituire nel presepe la figura di San Giuseppe con quella di un’altra "mamma". Una provocazione che ha fatto registrare reazioni non solo nel mondo politico, ma - ovviamente - anche nel mondo della chiesa. Una di queste arriva da Napoli e porta la "firma" di don Maurizio Patriciello, parroco al parco Verde.

"Chiedi scusa"

"Caro don Vitaliano, caro confratello nel sacerdozio, si può e si deve discutere di tutto. Dobbiamo allargare il cuore e la mente fino a lacerarli. Avendo però sempre rispetto per l’intelligenza, la sensibilità e la fede del popolo di Dio. “ Quella” famiglia nel presepe ci è cara. Tanto. Troppo. Racconta una storia.

Per chi crede, quel Bambino è figlio di Dio. Siamo all’origine di una storia millenaria. E non solo di fede. A nessuno - in particolare a un prete - è dato di manometterne - arbitrariamente - il significato e la struttura. In appositi contesti discuteremo di altro. Nessun veto. Nessuna paura. Nessuna inibizione. Nessuna esclusione. La Chiesa - lo sai bene - non ha nemici. Ritorna sui tuoi passi. Cerca di fare un piccolo atto di umiltà. Chiedi scusa. Togli la statuetta aggiunta e rimetti san Giuseppe al suo posto. Gli compete di diritto", ha scritto il prete