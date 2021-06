Nino D'Angelo e Jorit presenteranno il murale dedicato al cantautore

Nino D'Angelo e Jorit domani, giovedì 24 giugno, saranno a San Pietro a Patierno (piazza Guarino) per l’inaugurazione del murale dedicato dallo street artist al cantautore napoletano

Per Nino sarà anche l’occasione per ‘fare un giro’ nel quartiere dove è nato 64 anni fa. Sarà anche un motivo per festeggiare il suo compleanno (lunedì 21 giugno) insieme alla sua gente. L’appuntamento in piazza Guarino è per le ore 17. L’evento è promosso dall’Associazione Primavera e patrocinato dal Comune di Napoli.