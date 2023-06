Franco Ricciardi presenta l'evento al Maradona: "Sono felice. Biglietti gratis per le persone disagiate"

Questa mattina è stato presentato, presso la sala giunta del Comune di Napoli, il concerto-evento di Franco Ricciardi in programma allo stadio Maradona sabato 10 giugno. "Sono felice" ha detto il cantautore partenopeo che dopo oltre trent'anni di carriera - due David di Donatello vinti - corona un grande sogno.

"Questo è l'evento di tutti"

"Questo è il sogno di una vita. A volte non riuscivo neanche a sognarlo perché per me è così grande. Poi magicamente è arrivato. La magia sono tutti coloro che mi hanno seguito in questi anni, in questo percorso fatto in più di trent'anni, stando sul territorio. Alla fine siamo diventati una grande famiglia", ha detto Ricciardi ai microfoni dei cronisti presenti.

"Sono stati loro a spingermi a fare questo - ha ancora spiegato - Se me l'avessi chiesto un anno fa ti avrei detto "sei folle". Lo stadio Maradona è qualcosa di enorme, la parte più grande della nostra città. Poi ho sentito questa voce che mi diceva 'buttati, è morbido'".

"Inizialmente avevamo aperto solo la curva poi abbiamo venduto oltre 8mila biglietti in poche ore e abbiamo valutato di aprire tutto lo stadio. in un mese, poi, la grande soddisfazione di andare in sold-out. Questo non è il mio evento, è il nostro evento. Questa è la vittoria di chi ha creduto in questo sogno", ha concluso.

Biglietti gratis per le persone disagiate

Il concerto avrà anche un carattere solidale. Come annunciato nel corso della conferenza, infatti, Franco Ricciardi donerà degli strumenti musicali ai ragazzi del carcere di Nisida con i quali - svela - "sogno di registrare un brano".

Inoltre, per ognuna delle dieci municipalità di Napoli sono previsti dai 40 ai 50 biglietti da donare a persone disagiate che vorranno prendere parte al grande evento di Fuorigrotta. Massimo riserbo, invece, sulla lista degli ospiti presenti sul palco con il cantante. "Ci saranno tanti amici, ma preferisco non fare nomi", ha detto Ricciardi.

Prima della conferenza stampa Ricciardi ha incontrato una fan che sì è fatta autografare in disco in vinile del 1993. A margine, invece, ha autografato un pallone del Napoli Femminile che quest'anno ha conquistato la promozione in Serie A.