Lunghe file al Cardarelli per prenotazioni e pagamento ticket, De Luca: "Non è tollerabile"

"Abbiamo avuto nei giorni scorsi una segnalazione relativa al Cardarelli e alle file lunghissime che bisogna fare per le prenotazioni, per pagare i ticket e quant'altro. Ne abbiamo parlato con il direttore generale che è impegnato nel risolvere questo problema entro una decina di giorni". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è espresso nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio parlando di sanità.

"Non è tollerabile che una persona anziana, ultrasettantenne, debba aspettare due ore per pagare un ticket o per fare una prenotazione. Prego ai cittadini di segnalare alla mia segreteria disfunzioni tipo questa, aiutateci anche voi ad individuare le criticità, in maniera tale che possiamo intervenire rapidamente. In una decina di giorni, ripeto, dovremmo risolvere questo problema al Cardarelli", ha aggiunto il governatore.