A Francesco Emilio Borrelli il premio "Vico Medina"

Francesco Emilio Borrelli, deputato dei Verdi, sarà insignito per le sue battaglie contro l'illegalità del premio Vico Medina consegnato nell'omonima stradina del centro di Napoli.

Il progetto di Vico Medina è nato con l'obiettivo di restituire un luogo abbandonato della città ai giovani del quartiere, attraverso eventi di riqualificazione culturale e sociale: gli eventi culturali. E quindi via a tornei di scacchi, reading, serate stand up, approfondimenti culturali e Speed Date Lgbt con l'Arcigay Napoli. Nella fattispecie Borrelli verrà premiato con una targa per il suo impegno in linea con i valori della associazione proponente, l'associazione Parthedode.

Il tutto avverrà venerdì 21 alle ore 18:30 davanti al pubblico della campionessa italiana di scacchi Maria De Rosa che parteciperà all'iniziativa. "Siamo onorati di poter consegnare il premio a una persona che si distingue ogni giorno per la lotta alle disuguaglianze" dicono Zanghi, Frattasio e Passaro, promotori dell'iniziativa.