Grande festa per la decima edizione del Premio "San Gennaro": le immagini più belle della serata - VIDEO

Grande festa ieri al teatro San Ferdinando per la decima edizione del Premio "San Gennaro". A condurre i giochi Gianni Simioli - che ha curato anche la direzione artistica - affiancato sul palco da altri grandi artisti: Franco Ricciardi, Simona Boo e Davide Scafa.

Ospiti "speciali" Andrea Sannino e Peppe Iodice. Il premio, invece, è andato a Maria Nazionale - che ha anche duettato con Franco Ricciardi -, Claudio Ferrante, Matteo Paolillo - Eduardo di "Mare Fuori", Ciro Capano, Enzo Chiummariello, le Parenti di San Gennaro, Valeria Parrella e i 99 Posse che hanno chiuso la serata.

Un premio special è stato consegnato ad alcuni commercianti di via Duomo, in ricordo di Rosario Padolino, morto tragicamente nel giugno 2019. Tanti i momenti emozionanti come il collegamento dalla Turchia con l'ex Napoli Dries Mertens e sua moglie Kat. Nel finale, anche un momento di comicità con Vincenzo Comunale.

Nel video alcune immagini della grande festa.