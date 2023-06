Musica e tanto divertimento al Premio Malafemmena: tra gli ospiti anche Steven Norman

Grande festa, ieri sera, per la 19esima edizione del Premio Malafemmena. La kermesse, che si è svolta al Golden Tower di Napoli, è stata condotta da Barbara Carere - che ne è l'ideatrice insieme al marito Giuseppe Della Corte - e da Max Giannini. Tanti gli ospiti premiati. Tra questi c'è il testimonial Steven Norman, sassofonista degli Spandau Ballet.

Tanti i momenti musicali con gli ospiti in sala che si sono a più riprese scatenati. Sul palco, infatti, si sono alternati Livio Cori, Roberto Colella, Valerio Jovine e tanti altri. Premiati anche alcuni attori di Mare fuori e della storica soap Un posto al sole. Esibizione anche per Pasquale Palma. Il comico (noto anche per Made in Sud) dopo aver fatto divertire il pubblico ha voluto omaggiare Federico Salvatore - recentemente scomparso - cantando la sua "30 lire". La serata si è chiusa con Valentina Stella e la sua grande "Passione".

Le parole di alcuni protagonisti

"Sono molto felice ed orgoglioso di essere qui perchè gli Spandau Ballet hanno avuto tanti premi, ma questo è proprio un premio mio e lo porterò nel cuore. Il cuore dei napoletani è molto grande e questo mi rende molto orgoglioso e felice", ha dichiarato Steven Norman. ""Questa è la terza volta che vinco questo premio. Quando mi è stata comunicata la vittoria, ovviamente, sono stata molto contenta. Per me è un po' come un amuleto: se non ricevo il Premio Malafemmena l'altra metà dell'anno non mi va bene", ha detto Nina Soldano, attrice di Un posto al Sole.

Con lei anche il collega Michelangelo Tommaso che ha dichiarato: "Sono molto contento di essere qui. C'è un'atmosfera molto vivace e divertente. Cercherò di essere spiritoso, divertente con tutti, tirando fuori la Malafemmena che è in meLa malafemmena per me rappresenta il tocco di creatività, furbizia e lungimiranza". Premiati, come detto, anche gli attori di Mare Fuori Maddalena Stornaiuolo e Gaetano Migliaccio: "Questo è un premiato legato a Totò che per noi attori è una divinità. Non si può pensare di fare questo lavoro senza conoscere e amare Totò".