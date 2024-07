I poliziotti eroi che hanno ricevuto il premio Ammaturo 2024

Era il 15 luglio 1982 quando il vicequestore Antonio Ammaturo e l'agente scelto Pasquale Paola furono sopraffatti da un commando di terroristi in piazza Nicola Amore dove anche quest'anno sono state deposte corone di fiori per rinnovare il ricordo e la memoria, come ha detto al microfono di NapoliToday il Questore di Napoli Maurizio Agricola, ma anche sottolineare l'impegno che ogni giorno donne e uomini della Polizia di Stato profondono per la sicurezza della nostra città. Un impegno che in particolare ha consentito di fare luce in tempi record su alcuni dei più efferati episodi di cronaca che hanno sconvolto l'opinione pubblica cittadina, come gli omicidi di Francesco Pio Maimone e Giò Giò Cutolo, e anche di risalire agli esecutori dell'agghiacciante omicidio di Gelsomina Verde.

I premiati

Primo posto

Squadra Mobile, Commissariato di P.S. San Ferdinando e GIPS che ha svolto un'attività di polizia giudiziaria conclusasi con l'esecuzione di un decreto di fermo di indiziato di delitto per omicidio aggravato anche dalle modalità mafiose di cui all'art. 416 bis a carico di Francesco Pio Valda, autore dell'omicidio di Francesco Pio Maimone, appartenente alla famiglia criminale dei Valda - Aprea attiva nella zona di San Giovanni - Barra, e di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di n. 7 persone, ritenute responsabili, a vario titolo, dei reati di favoreggiamento, porto e detenzione di arma comune da sparo:

V.Q.A VISSICCHIO LUIGI COMM.C. PENNA FRANCESCO SAVERIO V.ISP GRAZIOSI DANIELE V.ISP FORESTA UMBERTO ASS PANETTIERI GIUSTINO ASS DEL GIACINTO RAFFAELLA ASS.C.C GALLO ANTONIO ISP MARIMPIETRI MARCO ISP TERRACCIANO IMMA ASS.C.C VELOTTI LUCA ASS.C CAIAZZO GIANCARLO ASS SGUEGLIA DANILO DTS TROTTA MONICA ISP FORGHERI ORESTE ISP.T MAGLIACANO ANGELO ISP BERGANTINO FABIO ISP VOLLERO ANTONIO AG.SC MASTROSIMONE MICHELE AG.SC FONTANA GIOVANNI

ex aequo

Squadra Mobile che ha svolto con successo un'indagine conclusasi con l'individuazione e l'arresto dell'autore dell'omicidio di Giògiò Cutolo avvenuto il 31.8.2023:

V. Q. A. CONCAS ANTONIO ISP.C. ALBANO VINCENZO ISP MAROTTA LAURA V.ISP MAUTONE CIRO V.SOV TORTORA ANTONELLO V.SOV IANNOTTA BARTOLOMEO ASS.C SERVODIDIO PASQUALE ASS.C VELARDI VINCENZO ASS.C. LO SAPIO MARIAROSARIA ASS.C PICARDI VINCENZO ASS.C D'ANGELO CIRO AG. XU CHA LY

Secondo posto

Personale della Squadra Mobile che ha condotto un'attività di polizia giudiziaria conclusasi con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di n. 2 appartenenti al clan Di Lauro, resisi responsabili di associazione di tipo mafioso, detenzione e porto di armi da fuoco in luogo pubblico, sequestro di persona, tortura, omicidio e distruzione di cadavere nei confronti di Gelsomina Verde, il 21 novembre 2004:

ISP. D'AVINO VINCENZO V.ISP ANTONINI MASSIMILIANO V.ISP CORRIELLI SERGIO V.ISP CELOTTO GIOVANNI SOV.C DI SANGRO MASSIMO ASS.C DESIATO DOMENICO ASS SANSONE MASSIMILIANO ASS AMBROSIO GIUSEPPE

Terzo posto

Squadra Mobile e Commissariato di P.S. San Giovanni - Barra che ha svolto le indagini sull'omicidio aggravato dal metodo mafioso perpetrato il 12 marzo 2024 ai danni dell'ingegnere Salvatore Coppola, conclusesi con l'esecuzione di due decreti di fermo a carico dell'esecutore e del mandante dell'omicidio e con il sequestro penale di un'arma: