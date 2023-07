Premio Ammaturo 2023: tutti i premiati della XIV edizione

Il Premio Ammaturo Legalità - Città di Napoli – XIV Edizione” è stato conferito al personale della Prima sezione della Squadra Mobile ed al personale del Commissariato di P.s Ponticelli. A ricevere il riconoscimento

Vice Questore della Polizia di Stato dr Andrea Olivadese

Vice Questore della Polizia di Stato dr Domenico Avallone

Vice Commissario della Polizia di Stato Gennaro Russo

Ispettore della Polizia di Stato Vincenzo Sodano

Sovrintendente Capo della Polizia di Stato Angelo Rasino

Sovrintendente della Polizia di Stato Giovanni Pirozzi

Sovrintendente della Polizia di Stato Federico Lanza

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Mario Esposito

Vice Sovrintendente della Polizia di Stato Fabrizio Scivicco

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Aniello Riccardi

La motivazione: Per aver condotto, con abilità, tenacia ed abnegazione, un’articolata e complessa attività di indagine di straordinaria rilevanza conclusasi con l’esecuzione di due distinte ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di 68 persone appartenenti ad un noto gruppo criminale, composto dalle famiglie Casella – Minichini - De Luca Bossa – Rinaldi – Reale – Aprea, insistente nell’area orientale della città , indiziate per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione di armi, ricettazione, rapina, traffico di sostanze stupefacenti, incendio ed estorsione. L’operazione, ampiamente ripresa dagli organi di informazione, ha contribuito ad esaltare il prestigio e l’immagine della Polizia di Stato.

Gli attestati “Premio Ammaturo Legalità – Città di Napoli – XIV Edizione” sono stati conferiti a

1) Personale dell’Area Misure di Prevenzione Patrimoniali della Divisione Anticrimine della Questura di Napoli. A ricevere il riconoscimento:

Commissario Capo della Polizia di Stato dr Gaetano Minopoli

Vice Ispettore della Polizia di Stato Fabio Vittozzi

Vice Ispettore della Polizia di Stato Vittorio Gesso Laconi

Vice Ispettore della Polizia di Stato Ettore Agosto

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Enzo Ruggiero

Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato Massimo Iollo

Sostituto Commissario in quiescenza Luigi Sepe

La motivazione: Evidenziando elevate capacità professionali, tenacia e abnegazione, hanno espletato una prolungata ed articolata attività investigativa di natura patrimoniale che ha consentito di ricostruire l'esistenza di un ingente patrimonio di natura immobiliare, mobiliare e societaria a carico di Lucci Antonio e Tranchino Giorgio, figure di spicco del clan Moccia. L’attività si è conclusa con l’esecuzione di due decreti, emessi dalla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Napoli, inerenti un sequestro di beni per un valore complessivo di circa sei milioni e mezzo di euro. L’operazione, ampiamente ripresa dagli organi di informazione, ha contribuito ad esaltare il prestigio e l’immagine della Polizia

2) Personale del Centro operativo DIA Napoli. A ricevere il riconoscimento:

Vice Questore della Polizia di Stato dottoressa Maria Di Persia

La motovazione: Evidenziando elevate capacità professionali, acume investigativo e non comune determinazione operativa, hanno portato a termine una complessa operazione di polizia giudiziaria denominata “Babele” conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 25 esponenti dello storico clan Mallardo, operante prevalentemente nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca e Qualiano, indiziati a vario titolo dei reati di associazione mafiosa, detenzione di armi comuni da guerra e relative munizioni, estorsione aggravata, riciclaggio, trasferimento fraudolento di valori, falso e favoreggiamento aggravato dal metodo mafioso. Le attività investigative hanno consentito, altresì, di effettuare un sequestro di beni per un valore complessivo di circa un milione di euro.