Muore a 47 anni, dai familiari sì al prelievo multiorgano: reni e fegato salvano tre persone

Una donna di 47 anni, morendo, ha donato la vita ad altre persone. Durante la mattina del 17 aprile sono stati prelevati il fegato dall'equipe del Cardarelli a Napoli e i reni a Salerno, e i tre organi sono stati trapiantati in Campania.

La donna, di nazionalità non italiana, era stata ricoverata in rianimazione ad Aversa in gravissime condizionicliniche perché affetta da grave patologia cerebrale, la cui evoluzione bne ha determinato la morte cerebrale.

Il dottor Umberto Di Vincenzo, in qualità di Coordinatore Locale per i prelievi e donazione d'organo e tessuti, ha effettuato la regolare segnalazione al Direttore Sanitario del Presidio, la quale ha convocato con solerzia il collegio Medico per l'accertamento di morte encefalica. Il collegio medico, composto dalla Adriana Correra, Medico della Direzione Sanitaria, Annalisa Fontana, Medico Anestesista/Rianimatore ed il dr Antonio Reia, Medico Neurologo, ha accertato la morte con i criteri neurologici. I familiari, riuscendo ad andare oltre il profondo dolore, hanno espresso la non opposizione al prelievo diorgani e tessuti, dando prova di grande solidarietà e generosità. Ancora una volta presso l'Uoc di Anestesia e Rianimazione si è attivato il percorso mantenimento-prelievo-trapianto degli organi etessuti mediante la proficua collaborazione tra il Coordinatore Locale ed il personale del Crt (Centro Regionale Trapianti) e tutto il personale medico, infermieristico e socio-sanitario afferente alla Terapia Intensiva e al Blocco operatorio.