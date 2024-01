Frana di Ischia, la visita del prefetto di Napoli

Il commissario Legnini ha ringraziato il prefetto di Napoli Michele di Bari "per la sua presenza oggi a Ischia, un ulteriore segno della vicinanza e della compattezza che tutte le istituzioni hanno dimostrato nei confronti di una comunità duramente colpita da due eventi drammatici. La coesione e la sinergia istituzionale sono essenziali per affrontare le sfide, molto rilevanti, che abbiamo di fronte in questo anno che sarà decisivo per il superamento della situazione emergenziale e per accelerare la ricostruzione. Era importante dare al nuovo prefetto, con il quale avevamo programmato da tempo questo incontro - ha continuato il commissario straordinario - il quadro di tutto ciò che è stato fatto e quello che rimane da fare, assumendo alcuni impegni che sintetizzerei in tre parole: legalità, per fare fronte comune contro qualsiasi tentativo di infiltrazione di pratiche illegali; sicurezza, per i cittadini e per il territorio; risorse, per assicurare continuità al processo di ricostruzione. Il percorso che abbiamo avviato di messa in sicurezza del territorio e di ricostruzione non può subire pause o rallentamenti, perché non possiamo incrinare la fiducia dei cittadini", ha concluso Legnini.

Prima una visita sui luoghi di Casamicciola più colpiti dal terremoto del 2017 e dalla frana del 2022, poi una riunione con il sindaco del Comune, Giosi Ferrandino, infine, un incontro allargato al quale hanno partecipato il vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, i sindaci dei sei Comuni ischitani, i rappresentanti delle istituzioni, delle forze dell'ordine e dell’Autorità marittima presenti a Ischia. È stata fitta di impegni la giornata del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, oggi a Ischia con il commissario straordinario per la ricostruzione post sisma e post frana, Giovanni Legnini. Una visita che "ha voluto testimoniare anche quella collaborazione e coesione istituzionale che deve continuare e deve anzi rafforzarsi", ha spiegato il prefetto al termine del tavolo che si è svolto nella sede della struttura commissariale a Ischia Porto. Nel corso della riunione il prefetto ha ricordato il forte calo degli indici di delittuosità che si è registrato nell’isola nel 2023, frutto dell’impegno delle forze dell’Ordine ed ha annunciato la prossima stipula di un Protocollo per la legalità, che coinvolgerà non solo i sindaci ma anche i sindacati e i datori di lavoro. "Dobbiamo tutti impegnarci affinché trasparenza e legalità caratterizzino tutta la filiera della vigilanza sugli appalti pubblici", ha ribadito il prefetto sottolineando che "la priorità resta quella della messa in sicurezza di Ischia". A tal proposito ha sollecitato l’effettuazione di un’esercitazione di protezione civile per i cittadini dell’isola, dal momento che gli indici di rischio sono molto alti. "Questo tavolo può essere anche una occasione per fare accordi interstituzionali e creare momenti di collegialità. C’è la necessità di stabilizzare un programma pluriennale capace di fornire risposte esaustive anche in termini di risorse finanziarie”.