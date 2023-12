Il prefetto Palomba saluta Napoli: "C'è ancora tanto da fare"

Per il giorno del suo saluto Claudio Palomba ha scelto di mostrare un aspetto che aveva sempre nascosto dietro l'aplomb istituzionale. Il prefetto uscente di Napoli si è mostrato visibilmente emozionato per l'addio per quella che è la città che gli ha dato i natali e dopo ha studiato: "Anche se la mia famiglia vive a Roma, Napoli sarà sempre la mia città".

Dopo due anni sarà trasferito per un incarico di prestigio nella Capitale. Nei corridoi della Prefettura si racconta che il suo sostituto, il foggiano Michele Di Bari, potrebbe arrivare addirittura prima di Natale. L'incontro con la stampa è stata l'occasione per Claudio Palomba di ripercorrere le tappe fondamentali del suo biennio. Si è trovato a gestire la sicurezza e le vertenze di una città ancora nella morsa del Covid e delle sue restrizioni.

"La cosa di cui vado più fiero è la risoluzione della vertenza Whirlpool - afferma - perché quando sono arrivato non ci credeva nessuno. Vedere la felicità negli occhi di quei lavoratori, che erano e sono anche genitori, mi ha riempito di gioia". C'è spazio anche per qualche rammarico: "Credo che al netto di ciò che abbiamo realizzato per alcune zone, come i Quartieri spagnoli, ci sia ancora tanto da fare. Bisognerebbe andare a controllare gli esercizi commerciali, non solo dal punto di vista igienico-sanitario, ma anche per altri aspetti".

Ha dovuto affrontare l'indignazione cittadina per gli omicidi di due giovanissimi a pochi mesi di distanza: "Le morti di Giovanbattista Cutolo e di Francesco Pio Maimone mi hanno profondamente colpito. C'è un tema legato all'armamento dei minorenni, collegato a doppio filo alla dispersione scolastica e all'educazione che possiamo garantire ai ragazzi difficili di questa città".

Palomba è stato fortemente criticato, come altre istituzioni cittadine, per gli scontri causati alla vigilia di alcune partite internazionali del Calcio Napoli. La guerriglia urbana prima di Napoli-Eintracht, la scorsa primavera, è ancora negli occhi di commercianti e cittadini, mentre più recentemente si sono registrati disordini anche con gli ultras dell'Union Berlino. Il prefetto uscente si è concentrato sulla prima partita, quando i supporter tedeschi misero sotto assedio piazza del Gesù: "In quell'occasione si è concesso il corteo perché sembrava la soluzione più gestibile. Lasciarli liberi di girare in piccoli gruppetti sarebbe stato più pericoloso".

Con occhi lucidi, il prefetto ha voluto salutare la sua città: "Mi viene da dire forza Napoli, non solo per il calcio, ma per i successi che sta vivendo, per i turisti ormai presenti durante tutto l'anno e per le emergenze che ancora dovrà affrontare".