Nuovo pozzo d’acqua in Burkina Faso, il progetto finanziato dal Console del Congo e dal Distretto Rotaract 2101

“Sono soddisfatto e compiaciuto per la fruttuosa collaborazione con il Distretto 2101 Rotaract, grazie a cui renderemo possibile la costruzione di un pozzo d’acqua potabile in un villaggio situato nel sud del Burkina Faso, Paese caratterizzato da gravi problemi come la povertà idrica, l’aridità del suolo e l’instabilità politica” spiega il Console della Repubblica Democratica del Congo Angelo Melone in occasione dell’evento “Together for WateRac”, organizzato presso l’hotel Litho 55 dall’associazione giovane dei Rotary Distretto 2101 Rotaract, insieme al club Ercolano-Centenario.

“Con questo gesto, finanziato per un terzo dal mio Consolato e per la restante parte dal Distretto 2101, riusciremo a fornire acqua potabile ad oltre 200 abitanti che potranno anche utilizzarla per irrigare i loro campi, soggetti a povertà idrica, nutrendosi così dei prodotti della propria terra” conclude il Console, cui fa eco la presidentessa del Club capofila del services “Ercolano-Centenario”, Francesca Giacon: “Sono orgogliosa della costruzione di questo pozzo, chiaro segnale che associazioni giovanili come la nostra hanno grandi ambizioni e che il lavoro di squadra può fare la differenza anche a migliaia di chilometri. Pertanto, ringrazio i 35 Rotaract e Rotary Club, il Distretto Rotaract 2101 col suo Rappresentante, V. Molli, e il responsabile dell'Azione Internazionale, G. M. Manzo, che hanno sostenuto questo grande progetto".

Parole di soddisfazione sono state espresse, infine, dal Governatore Rotary Alessandro Castagnaro, grato al Console Melone per aver segnalato la problematica.