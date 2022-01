Covid, terapie intensive sotto pressione in Campania: i dati Agenas

Gli ospedali a Napoli e in Campania sono in difficoltà nell'affrontare la nuova ondata di contagi Covid. Lo dimostrano situazioni come le ambulanze in fila all'esterno del Cotugno, o il focolaio nel pronto soccorso dell'Ospedale del Mare con 20 positivi tra infermieri e operatori sociosanitari.

In generale nella regione sta aumentando il tasso di posti letto occupati, sia per quanto riguarda la degenza ordinaria che per quanto riguarda le terapie intensive.

Il confronto dei dati di tutte le regioni del paese, fatto da Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari) e aggiornato alla giornata di ieri 11 gennaio, vede la Campania al 12% dei posti letto in terapia intensiva occupati e al 25% in area non critica. Resta al di sotto della soglia media nazionale ( passata dal 17 al 18% dall'ultimo rilevamento) nel primo caso, e perfettamente in linea nel secondo. Una situazione comunque non critica (si pensi che in Valle d'Aosta è occupato il 54% dei posti letto Covid) ma che resta in costante peggioramento.