200 posti barca gratuiti per i cittadini: l'iniziativa nella zona flegrea

"Ho firmato l‘ordinanza per assicurare 200 posti barca gratuiti per i cittadini di Bacoli. È un atto di giustizia per i tanti appassionati del mare che vogliono godere della pesca, di un tuffo in mare, di giornate di relax. Dal Poggio alla Marina Grande, fino a Casevecchie. Consentiremo ormeggi gratuiti per i piccoli gozzi, i piccoli natanti. Un servizio a favore di tanti. E che assicuriamo con convinzione". E' quanto annuncia in un post sui social il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione.

"Era una promessa che avevamo fatto ai nostri cittadini, e che assicuriamo con l’avvento dell’estate. Ci siamo messi subito in moto per continuare a migliorare la nostra terra. Anzi. Non ci siamo fermati mai. Perché Bacoli merita tutto il nostro impegno. Insieme, per una città sempre più bella. Un passo alla volta", conclude il primo cittadino flegreo.