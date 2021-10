Scuola a Qualiano, nuovi alunni positivi al Covid: sono 20 in totale ora più 5 insegnanti

Sono emerse altre 9 positività al Covid-19 sui 155 tamponi effettuati a studenti e personale scolastico dell'istituto Di Giacomo-Santa Chiara di Qualiano. Si tratta di nove bambini. Nel frattempo sono in attesa di essere processati altri 36 tamponi, i cui esiti si conosceranno nelle prossime ore.

A fornire gli aggiornamenti sulla situazione è il sindaco di Qualiano, Raffaele de Leonardis: "Dopo i 9 bambini e i 5 insegnanti risultati positivi al Covid, sono stati effettuati i tamponi a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia e agli insegnanti. Su 155 tamponi effettuati sono risultati positivi altri 9 bambini e nessun altro insegnante. Sono in attesa di essere processati altri 36 tamponi, il cui esito comunicheremo appena avremo risposta. In totale, sono 20 gli alunni positivi (14 dell’infanzia, 4 della primaria e 2 delle medie). Di questi, 15 sono residenti a Qualiano e 5 in paesi limitrofi. Restano 5 gli insegnanti contagiati (tutti di Qualiano). Nessuno presenta sintomi gravi. La maggior parte dei bambini risulta asintomatico".

"Le lezioni proseguiranno a distanza fino a lunedì 25 ottobre. L’evolversi della situazione nei prossimi giorni consentirà di aggiornare anche sull’eventuale ritorno in presenza", conclude il primo cittadino.