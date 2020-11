Eav, 40 dipendenti positivi: "Il contagio avviene altrove"

Dopo aver registrato ben 40 dipendenti positivi e 37 in isolamento fiduciario su una forza lavoro complessiva di 3mila unità, l'Eav "senza volersi sostituire a quanto di competenza della Asl, ha attuato un protocollo interno per cercare di avere un controllo immediato della situazione Covid tra i propri dipendenti. Abbiamo quindi formalizzato un accordo con un centro privato accreditato presso la Regione Campania". E' quanto si legge in una nota a firma del presidente Umberto De Gregorio.

Il protocollo

Ecco cosa prevede il protocollo di sicurezza anti-contagio adottato in Eav:

- Dipendente Eav che risulta positivo al Coronavirus: su base volontaria vengono eseguiti tamponi su tutti coloro con cui ha avuto un contatto stretto. 130 i tamponi molecolari eseguiti ad oggi su lavoratori che hanno avuto contatti con un altro lavoratore che aveva comunicato di essere risultato positivo al Covid: solo 10 i positivi. Oltre che al lavoratore, l'esito dell'esame è stato comunicato dal centro di analisi anche al medico di famiglia per la necessaria presa in carico.

- Dipendente Eav con un familiare convivente positivo: su base volontaria viene effettuato il sierologico per tutti coloro con cui ha avuto un contatto stretto. 350 i test sierologici effettuati fino ad oggi su lavoratori che hanno avuto contatti con un altro lavoratore posto in isolamento fiduciario in quanto convivente con un soggetto positivo al Covid: solo 4 sono risultati positivi e i lavoratori sono stati invitati a contattare il proprio medico curante al fine di seguire l’iter previsto dalla normativa vigente.

Dove avviene il contagio

"Dai dati - spiega De Gregorio - appare evidente che il contagio dei lavoratori non avviene, per la stragrande maggioranza dei casi, in EAV ma altrove. Se così non fosse lo screening tra i dipendenti che hanno avuto contatti stretti con positivi avrebbe dato un risultato certamente superiore a quello ottenuto che è pari a meno dell’otto per cento. Un esempio per tutti: il nostro direttore centrale è risultato positivo. Abbiamo fatto il tampone ai 20 collaboratori stretti del direttore e nessuno di loro è risultato positivo. Come mai? Perché in EAV si lavora rispettando i protocolli di sicurezza, con le mascherine e distanziati. Ma tutti i familiari del direttore sono invece purtroppo risultati positivi".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'analisi dunque conferma che il contagio spessissimo avviene in famiglia, dove tutti naturalmente allentiamo le difese e quindi siamo più esposti. Eav annuncia che nei prossimi giorni, in accordo con la Regione Campania, sarà avviato uno screening di tutti i 3 mila dipendenti. Un’operazione che durerà diversi giorni su almeno 12 diversi siti produttivi per essere poi ripetuta periodicamente.