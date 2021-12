Aumento di casi Covid nel comune napoletano, il sindaco: "L'indice di contagio supera la media regionale"

"Negli ultimi giorni c'è stato un aumento considerevole dei positivi al Covid a Ottaviano. Per la prima volta l'indice di contagio in città supera la media regionale. Non devo spiegarlo io cosa vuol dire: in quasi due anni di pandemia abbiamo imparato a capire che questo è un campanello d'allarme molto serio". Questo il messaggio alla cittadinanza pubblicato sui social dal sindaco di Ottaviano, Luca Capasso, per fare il punto della situazione sull'emergenza Covid.

Nella città vesuviana negli ultimi giorni si sono registrati 22 nuovi casi di positività, a fronte di circa 500 tamponi eseguiti.

"Le armi dei cittadini per difendersi sono sempre le stesse: igiene, distanziamento, mascherina, vaccini. Se le usiamo con coscienza potremmo tornare a un livello di guardia accettabile, altrimenti saremo costretti a prendere altri provvedimenti", ha aggiunto Capasso.