Un Posto al Sole, due attori positivi: set chiuso

Due attori del cast di Un Posto al Sole sono risultati positivi al test rapido e sono in attesa della conferma dal molecolare, come riporta Fanpage. Sono stati posti in isolamento fiduciario tutti i loro contatti recenti e si è dovuto procedere dunque alla chiusura e alla sanificazione del set della soap.

Da lunedì si ritornerà a girare la soap, a meno di ulteriori casi positivi, riducendo dunque al massimo i ritardi nelle riprese. Torna dunque a fermarsi, anche se per poco, Un Posto al Sole (proseguiranno regolarmente le puntate in tv) dopo il lungo lockdown della scorsa primavera.