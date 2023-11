Riqualificazione e futuro di Port'Alba, incontro tra il Comune di Napoli e i librai

Nel pomeriggio di mercoledì, presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo, i rappresentanti del Comune di Napoli, su richiesta del sindaco Gaetano Manfredi, hanno incontrato i librai di Port'Alba a seguito delle sollecitazioni rivolte alla riqualificazione dell'area. Per l'amministrazione comunale partenopea erano presenti l’assessore al turismo e alle attività produttive Teresa Armato, il capo di gabinetto Maria Grazia Falciatore ed il coordinatore per le politiche culturali Sergio Locoratolo.

In rappresentanza dei librai, hanno partecipato all'incontro Alfredo Mazzei di Saletta Rossa, Francesca Mazzei della Libreria Mazzei, Fabio e Monica Amodio della Libreria Amodio ed il presidente dell’AICAST Antonio Della Notte.

"Sul tema Port'Alba, l'amministrazione comunale si è impegnata a individuare le modalità per la messa in sicurezza dell’arco e ha manifestato la volontà di valutare l'adozione di provvedimenti relativi all'occupazione di suolo pubblico nella zona. Si è deciso, inoltre, di aggiornare periodicamente il tavolo inter-assessorile dedicato al decoro, alla sicurezza e alla vivibilità di Port'Alba", si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.