"Dica solo che il portafogli lo ha riconsegnato un napoletano"

Una bella e particolarmente significativa storia arriva dal Molise ed è stata portata alla luce dal segretario regionale della Fpl-Uil, Antonio Buonanno, attraverso le pagine del giornale locale Termolionline.

L'uomo è riuscito a riavere indietro portafogli che aveva perso, con documenti e soldi, intatto. Molto particolare il biglietto da visita di chi l’ha trovato e restituito, un cittadino di origine napoletana, che altro non ha voluto far sapere, se non la sua appartenenza territoriale, come dire, sfatiamo i luoghi comuni.

Non avendo modo di ringraziare personalmente lo sconosciuto, Buonanno ha voluto farlo attraverso le pagine di Termolionline, raccontando la vicenda: "Ho ricevuto una telefonata da un funzionario di un importante istituto di credito della citta di Termoli che mi comunicava che un signore aveva consegnato presso lo sportello dell'istituto il portafogli a me appartenente con le carte di credito e la discreta somma di denaro in esso contenute: ho chiesto alla funzionaria se l'onesto cittadino avesse lasciato il suo nominativo o un suo recapito, la stessa in maniera puntuale mi ha risposto: 'Il signore non ha voluto lasciare un suo recapito, ma mi ha detto di dirle che il portafoglio lo ha riconsegnato un napoletano'. Le parole mi hanno colpito, soprattutto perché mi hanno voluto trasmettere il suo pensiero che era quello di significarmi che non bisogna etichettare le persone secondo luoghi comuni, in questo caso proprio un napoletano (spesso vittima di pregiudizi) ha dimostrato un grande senso civico. Per fortuna ci sono ancora persone a modo, che hanno vivo il senso del rispetto, del buon senso e soprattutto dell'onestà".