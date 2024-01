Lo show di Porta Capuana: "Il quartiere torna ai fasti che merita"

Successo di pubblico a Porta Capuana per l'arte messa in scena da Monica Sarnelli e Biagio Izzo. Musica e comicità per uno spettacolo di inizio anno targato IV Municipalità. Il lavoro della presidente Maria Caniglia e di tutto il Consiglio è stato apprezzato dalle centinaia di persone presenti in piazza che hanno cantato e riso, in totale sicurezza, sotto l'arco di una delle porte storiche della città. Tre ore di spettacolo, un mix di musica e risate, che ha riportato finalmente il quartiere ai fasti che merita, lontano dall'idea di abbandono degli ultimi anni.

"Giovani, famiglie, bambini in una serata di musica, allegria, energia e per me tanta, tanta emozione! Lo spettacolo che abbiamo fortemente voluto è il simbolo di un impegno costante e rappresenta l'apice di un lavoro quotidiano dei consiglieri, del comune centrale, della polizia Municipale di san Lorenzo, dell’Asia, delle forze dell’ordine e di ogni attore istituzionale che non intendono consegnare il nostro territorio al degrado. La riqualificazione delle nostre piazze, delle nostre strade passa anche da eventi e spettacoli come quello tenutosi a Porta Capuana, simbolo delle azioni quotidiane intraprese contro illegalità e abbandono. I luoghi rappresentativi del nostro territorio devono ritornare a vivere, noi vogliamo provocare la scintilla che deve accendere in tutti la voglia di far risplendere la nostra Municipalità così come merita".