Ponteggi di Forcella: lì da 41 anni ma per il Comune non esistono

Non c'è napoletano che non sappia che buona parte dei palazzi del quartiere di Forcella è retto dai tubi della Innocenti. Piazzati all'indomani del terremoto del 1980 per evitare crolli, quei ponteggi sono ancora lì, 41 anni dopo. Eppure, il Comune di Napoli sembra non esserne a conoscenza.

Catello Maresca, ex candidato sindaco e capo dell'opposizione in Consiglio comunale, ha interrogato diversi uffici comunali per sapere chi paga quei tubi ancora oggi, di chi è la responsabilità della loro manutenzione e se qualcuno ha idea di quando verranno rimossi. La risposta del Comune è stata la seguente: "Non risultano informazioni su chi abbia installato i ponteggi".

Una risposta che lascia di sasso perché equivale a dire che nessuno se ne sta occupando e che resteranno lì per sempre: "E' aberrante che questo avvenga nel centro storico della terza città d'Italia - afferma Maresca - I tecnici del Comune mi hanno detto di rivolgermi ai privati che hanno installato i tubi, ma visto che ci sono anche edifici di proprietà pubblica mi sembra una risposta fuori luogo".

Alcune costruzioni tenute su dai ponteggi sono di proprietà della Curia di Napoli, in particolare quelle su via Forcella, la strada che taglia il quartiere da via Duomo fino al Trianon. "Anche se la responsabilità fosse dei privati - prosegue Maresca - qualcuno dovrebbe pagare l'occupazione di suolo pubblico, ma anche di questo non c'è traccia".

Intanto, i residenti continuano a vivere intrappolati in questa fitta rete di ferro. Le criticità non riguardano solo l'arredo urbano, ma soprattutto la sicurezza. Buona parte dei tubi è corrosa e non tocca neanche più a terra. In alcuni casi sembra che siano i palazzi a mantenere le impalcature e non il contrario.