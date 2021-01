Il Santuario di Pompei celebra l'anno di San Giuseppe: il programma completo

L'Anno di San Giuseppe, indetto da Papa Francesco, che lo annunciò, un po' a sorpresa, lo scorso 8 dicembre, sarà vissuto con particolare solennità nel Santuario di Pompei. Sono tanti gli appuntamenti previsti dal programma, consultabile di seguito. Il periodo speciale avrà inizio il 19 febbraio con la solenne apertura delle celebrazioni.

Un'antica devozione

L'altare in Santuario, costruito in onore di San Giuseppe, è stato degnamente preparato per questi mesi straordinari. La devozione del popolo mariano per il padre putativo di Gesù risale al 1889 quando lo stesso Longo ottenne una grazia per intercessione del Santo. Sin dall'inizio della sua storia, il Santuario ebbe San Giuseppe – per usare le parole dello stesso Fondatore – come “provvido Patrono di questo tempio mondiale del Santissimo Rosario”.

La tela con la morte di San Giuseppe

Il suo altare fu consacrato Il 7 maggio 1890. Nella cappella è custodita una tela preziosa che raffigura il Santo che muore – come descrive lo stesso Fondatore – “appoggiato a Gesù, nell’atto che Maria, in ginocchio, prega in soave mestizia; ed una schiera di angeli, prostrati anch’essi, conformandosi alla mestizia che si legge nel volto del Redentore, loro Re, assistono il morente. Ed un’altra schiera di angeli, spiccantesi dal Paradiso, reca le corone apparecchiate per l’anima del giusto”