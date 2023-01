Pollena Trocchia, partiti gli interventi nelle aree a verde

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Sono finalmente partiti gli importanti interventi di sistemazione del verde pubblico che porteranno alla piantumazione sul territorio cittadino di siepi e nuove alberature. Nello specifico nel parco ludico-ricreativo “Don Michele Mauro Sannino” e nelle aree a verde adiacenti saranno piantumate, al posto delle staccionate in legno troppe volte danneggiate, siepi delimitatorie, dalla valenza sia estetica che funzionale. Ad intervallarle saranno posti massi per evitare accessi non consoni alle aree a verde e, infine, sarà riempita la scarpata all’angolo tra viale Italia e viale delle Rose e sistemata la vicina area parcheggio, che diverrà più fruibile e sicura. Altra area oggetto di intervento sarà quella del cimitero comunale, dove, a causa del forte vento, si sono inclinati diversi giovani cipressi che ora saranno raddrizzati grazie ad appositi pali in legno, che daranno stabilità alle piante e sicurezza ai visitatori. «Grazie ad economie derivanti dai servizi di potatura e spazzamento, figlie di una razionalizzazione delle spese e di una gestione oculata, riusciamo, per il secondo anno consecutivo, senza gravare sulle casse comunali, a garantire interventi sul verde pubblico che mettono insieme estetica, decoro, funzionalità e sicurezza. L’attenzione alla gestione pubblica si trasforma ancora una volta in servizi e vantaggi per l’intera cittadinanza» ha detto l’Assessore al Bilancio e Vicesindaco Francesco Pinto. «Oltre alle siepi, che tra l’altro delimiteranno integralmente il campetto di playground dell’area ludica, qui e nelle aree verdi adiacenti saranno piantumati alberi ad alto fusto, proseguendo interventi già avviati, che hanno portato ad impreziosire l’area con washingtonie, querce ed ulivi, ma anche con siepi lungo la vicina pista ciclabile, e che si inseriscono nella nostra costante attenzione al verde pubblico. In questi stessi giorni, infatti, dopo le piantine messe a dimora in rotatorie e aiuole pubbliche, proseguono le potature del verde che hanno già toccato un’ampia parte del territorio» ha detto l’Assessore all’Ambiente Arturo Cianniello. «Grazie agli interventi in partenza lunedì sistemeremo ulteriormente due aree del territorio di grande rilevanza, da sempre al centro della nostra attenzione e assai frequentate dai nostri concittadini e non solo, contribuendo a renderle più belle, fruibili e sicure: l’enorme area a verde che si sviluppa tra viale Europa e viale Italia e il cimitero cittadino. Continuiamo a lavorare con passione e costanza per un paese ogni giorno migliore» ha concluso il Sindaco di Pollena Trocchia, Carlo Esposito.