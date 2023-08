Agosto da bollino nero: gli avvertimenti della Polstrada della Campania

Luglio da record su arterie stradali e autostradali della nostra regione, particolarmente gettonata dai vacanzieri. In azione, come sempre, la Polizia stradale che ha effettuato oltre 2000 operazioni di pattugliamento controllando più di 8700 persone e quasi 7200 veicoli: 6158 le infrazioni riscontrate, 171 le patenti ritirate, 8889 i punti decurtati, 70 le persone denunciate e 3 quelle arrestate.

Agosto da bollino nero: a cosa prestare attenzione

In particolare per i prossimi giorni considerati da "bollino nero", con l'aumentare del traffico veicolare per le fasi di esodo e controesodo, la Polizia stradale ricorda che è importantissimo