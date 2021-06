Comune di Napoli, c'è l'ok per la proroga dei contratti di assunzione per 147 poliziotti municipali

Buone notizie per il Comune di Napoli. L'ente di Palazzo San Giacomo ha ottenuto il via libera per la proroga dei contratti per 147 poliziotti municipali. A darne notizia è il sindaco Luigi de Magistris, che ha voluto ringraziare i Ministeri dell'Economia e dell'Interno.

“Grazie al fattivo e determinante ruolo del Ministero dell’Economia e del Ministero dell’Interno, che ringrazio, abbiamo ottenuto il via libera alla proroga dei contratti di assunzione di 147 poliziotti municipali. Un grande e non scontato risultato che rasserena 147 famiglie che rischiavano di trovarsi senza lavoro di questi tempi ed evita il rischio di un impoverimento nel funzionamento dei servizi anche connessi alla sicurezza pubblica della nostra città. In tempi di pandemia abbiamo ottenuto un risultato importante del quale ringrazio l’assessore Clemente per il costante e proficuo lavoro ed il Comandante della Polizia Municipale Ciro Esposito per tutto quello che si cerca di fare con un organico sempre più ridotto”, afferma il primo cittadino partenopeo.

"Esprimo grande soddisfazione per il via libera alla proroga dei contratti dei 147 agenti a tempo determinato della polizia locale. Ringrazio la massima attenzione data alla questione dal nostro Sindaco e dal Prefetto di Napoli Marco Valentini che insieme a Bruno Frattasi, capo di gabinetto del Ministero degli Interni, sono stati nostri costanti e proficui interlocutori. Ringrazio per l’impegno positivo profuso nel conseguimento di questo risultato anche i Presidenti delle commissioni consiliari competenti alla polizia locale, Salvatore Pace e al personale, Vincenzo Solombrino. Oggi più che mai le città hanno bisogno di segnali concreti. Guardo allo scorrimento della graduatoria degli idonei ancora possibile, a stabilizzare le competenze oggi precarie nell’Ente e ad un nuovo concorso. Con impegno e sinergia istituzionale si ottengono grandi risultati per il presente e per il nostro futuro", è il commento dell'Assessora comunale alla Polizia Locale Alessandra Clemente.