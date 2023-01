Mezzi della Polizia Locale e centinaia di agenti in Piazza del Plebiscito

Agenti della Polizia locale di tutti i comuni della Campania sono arrivati oggi a Napoli per riunirsi in Piazza del Plebiscito, nella basilica di San Francesco di Paola, per la liturgia di San Sebastiano Martire, patrono dei caschi bianchi. A celebrare la santa messa l'arcivescovo Domenico Battaglia. Presenti rappresentanti delle amministrazioni locali con la fascia tricolore e i gonfaloni e autorità militari e civili tra cui, per la città di Napoli, il prefetto Claudio Palomba, il questore Alessandro Giuliano, il vicesindaco Laura Lieto, l'assessore regionale alla Sicurezza Mario Morcone, l'assessore comunale alla Polizia municipale Antonio De Iesu e il comandante della Polizia locale Ciro Esposito.

L'arcivescovo Battaglia: "abbiamo bisogno di voi"

"Grazie per la vostra missione. Grazie per quel senso di giustizia e di legalità che restituite con il vostro impegno ad ognuno di noi", ha detto nell'omelia don Mimmo per poi aggiungere "so bene che voi, per quella che è la vostra missione, dovete fare i conti, oggi più che mai, con l'astio, con la contestazione, con la polemica. E solo perché dovete far rispettare le regole, la legge. Non scoraggiatevi mai, abbiamo bisogno di voi".

La manifestazione non si teneva da due anni, a causa della pandemia. Ad organizzarla la Scuola regionale di Polizia Locale in collaborazione con il Comune di Napoli e il Comando del capoluogo partenopeo.

"Una giornata importante per gli operatori delle polizie locali – ha dichiarato l’assessore regionale Morcone – per rinnovare un impegno a fianco dei cittadini a garanzia della loro sicurezza e dei percorsi di legalità che assicurino la civile convivenza".