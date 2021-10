Policlinico Vanvitelli, vaccini alle donne gravide: importante adesione ai tre Open Day

La campagna vaccinale avviata dall’Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli si è ampliata promuovendo Open esclusivamente dedicati alle donne in dolce attesa. Nell'ambito del programma anti Covid, la U.O.C. di Ginecologia ed Ostetricia del Policlinico ha tenuto, in tre distinte giornate a cadenza settimanale, tre Open day vax per le gravide che hanno registrato un positivo riscontro.

Sono state oltre 130 le donne, provenienti dall'intera regione, che si sono recate nel Complesso di Santa Patrizia per sottoporsi a vaccinazione (dose mRNA anti COVID 19- Pfizer) e a successivo controllo del benessere fetale a distanza di 30 minuti dalla inoculazione.

“Desidero, in prima battuta, ringraziare tutti gli operatori che, senza sosta, hanno dato una grande prova di professionalità e senso di appartenenza all’Azienda. Abbiamo offerto un servizio fondamentale alle donne gravide per proteggere loro stesse e il nascituro”, dichiara Antonio Giordano, Direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Luigi Vanvitelli.