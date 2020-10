La scuola riceve poche mascherine dal Governo: è polemica nel quartiere

Mentre i contagi aumentano vetiginosamente, le scuole combattono come possono la diffusione del Coronavirus. Tra le precauzioni consigliate c’è sicuramente l’uso delle mascherine, anche in aula. Il Governo aveva promesso supporto agli istituti di ogni gradi, annunciando la fornitura di milioni di mascherine. Una promessa che, però, sembra essere stata mantenuta solo in parte. Parliamo, ad esempio, dell’Istituto comprensivo Oriani-Guarino di San Pietro a Patierno: dal portale ministeriale risulta che la dotazione è stata di quasi 40mila mascherine, ma nella realtà sono molte di meno quelle arrivate a destinazione. “La scuola sta facendo il massimo e sta fornendo dieci mascherine ad alunno”, ha spiegato il consigliere della VII Municipalità Giuseppe Pistone.

“La dotazione – ha continuato - risulta essere di quasi 34mila mascherine, ma in realtà l’istituto ne ha ricevute solo 5mila. Ci appelliamo al Governo affinché mantenga le promesse. Le mascherine prima o poi finiranno e i bambini ne devono cambiare almeno una al giorno. Al momento la scuola sta producendo il massimo sforzo per garantire la sicurezza di tutti, ma senza aiuti ulteriori potrebbero verificarsi problemi. Inutile dire che le mamme sono preoccupate e sperano di ricevere presto una risposta”. L’istituto Oriani-.Guarino non sembra essere l’unico ad aver avuto questo problema. Altre segnalazioni, infatti, sono arrivate anche dal vicino Comune di Casoria.

Polemica anche sulla qualità delle mascherine

Le mascherine del Governo, però, vengono travolte anche da un'altra polemica. Stando a quanto riferiscono alcune mamme, infatti, i dispositivi forniti dalla scuola sarebbero di pessima qualità. In particolare una mamma denuncia che sua figlia dopo averla indossata è stata colpita da una reazione allergica; mente un'altra "punta il dito" sulla vestibilità delle mascherine, considerate troppo strette.

