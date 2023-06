Vincenzo Capuano apre un nuovo locale "sul mare": pizze gratis per tutti

Vincenzo Capuano, già campione del mondo di “pizza contemporanea” aprirà un nuovo locale nella provincia di Napoli. La location è la suggestiva Penisola Sorrentina. Il noto pizzaiolo partenopeo, molto popolare sui social, in particolare porterà le sue prelibatezze a via Marina di Cassano a Piano di Sorrento.

La data fissata per l'apertura è quella del 28 giugno alle ore 19,30. “Sorrento sei pronta? Mercoledì 28 Giugno alle 19:30 inauguriamo la Pizzeria a Piano di Sorrento in una location bellissima immersa nel mare. Degustazione di pizza gratis e i primi 50 clienti avranno un regalo limited edition”, ha scritto Capuano sul proprio profilo Instagram.

In un video Capuano ha mostrato le prime immagini del nuovo locale, con tanto di forno "azzurro" e terrazza sul mare. C'è grande attesa per l'inaugurazione ed anche sui social tanti appassionati si sono dichiarati "felicissimi". Anche in questa location, neanche a dirlo, ci saranno le "forbici d'oro", marchio di fabbrica del brand Capuano nel mondo.