La pizzeria preferita di Joe Biden è gestita da un puteolano: "Adora la pizza con il salame"

La pizzeria preferita dal neo presidente americano Joe Biden è a Wilmington, nello stato del Delaware. Si tratta di Gianni's Pizza, locale gestito da Gianni Esposito. Il cognome dice tutto: il proprietario è di Pozzuoli, emigrato negli Stati Uniti da 22 anni. "Non facciamo la classica pizza napoletana", spiega a "Un giorno da pecora" su RadioUno. "Noi facciamo la pizza New York Style, quella grande, che sfama una famiglia di tre persone e costa 15 dollari. La preferita di Joe Biden è quella con i Pepperoni, che non sono i peperoni italiani ma un tipo salame piccante".

Esposito (che nel locale espone anche una sciarpa del Napoli, di cui è grande tifoso) racconta di aver portato fortuna a Biden: "Quando confermò la candidatura, un anno e mezzo fa, era qui, io gli dissi che gli avrei portato 'italian luck', fortuna italiana, e così è stato". Biden - spiega il pizzaiolo - ordina spesso a domicilio: "Ora però bisogna superare dieci controlli dei servizi segreti e la pizza si fredda. Per cui gli chiederò di velocizzare i controlli, almeno per noi. Non penso gli piaccia la pizza fredda". Esposito descrive infine Biden come una persona cortese e molto rispettosa.

(foto dalla pagina facebook Gianni's Pizza)

