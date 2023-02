Errico Porzio: "Sul Lungomare la pizzeria dei miei sogni. A Briatore ho preferito dire no"

C'è grande attesa per l'apertura della nuova pizzeria di Errico Porzio sul Lungomare di Napoli. Una maxi struttura - già ex pizzeria - su due livelli che riuscirà ad ospitare più di 300 persone. Ben 4 i forni, uno per il senza glutine

Una delle due sale sarà dedicata ad Andrea Trocino - il giovane collaboratore di Porzio recentemente scomparso - e porterà il nome "Ca s' Magn e Nun s' Pav". Quest'ultima, infatti, ospiterà soprattutto quelle persone che hanno meno disponibilità economiche. L'inaugurazione è prevista entro marzo.

"Sul Lungomare la pizzeria dei miei sogni"

"Sarà il fiore all'occhiello, il bigliettino da visita di Errico Porzio", ha detto il maestro pizzaiolo a NapoliToday. "Ho pensato ad una sala in memoria di Andrea con il quale ho sempre avuto ed ho un forte legame. Ospiteremo per sone meno fortunate, anche se stiamo ancora valutando le modalità di accesso. Ovviamente, per evitare speculazioni, ci affideremo alle parrocchie e alle associazione sul territorio", ha continuato.

"Aprire sul Lungomare di Napoli è un sogno che hanno tutti i pizzaioli. Io ci passavo da bambino e ho sempre immaginato la mia pizzeria con questo fantastico sfondo. Sono molto emozionato e già immagino l'inaugurazione. Faremo di tutto per gestirla al meglio perché sicuramente ci saranno tante persone - tra napoletani e turisti - e vogliamo fare una bella figura", ha spiegato Porzio.

"Ecco perché ho detto 'no' a Briatore"

"Questo locale mi emoziona per tante cose - ha detto Porzio - Per il posto, per il fatto che mi guardo alle spalle e vedo da dove sono partito, per il fatto che ci sarà una sala dedicata ad Andrea e per il fatto che in questo posto, più di una volta, si è pensato di aprire un noto fast food. Invece, continuerà ad esserci un prodotto napoletano, fatto da un napoletano".

Infine Porzio ha chiarito definitivamente il perché ha detto di "no" al progetto Briatore: "Si è parlato tanto del caso Briatore. Questa, magari, poteva essere la location adatta, ma ho preferito rinunciare e continuare per la mia strada. Questo perché il nostro prodotto è totalmente diverso da quello di Briatore che propone un format e un target totalmente diverso. Noi ci rivolgiamo più al 'popolo'. Infatti cercheremo, anche sul Lungomare, di mantenere dei prezzi popolari".