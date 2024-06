L’Antica Pizzeria Da Michele apre la sua seconda sede a Napoli: sarà anche possibile prenotare

L’Antica Pizzeria Da Michele aprirà la sua seconda sede a Napoli, di fronte alla location storica, con l’ingresso ad angolo tra via Pietro Colletta e via Sersale. "Inauguriamo questa seconda sede nell’ottica di una rivoluzione che continui a rispettare la tradizione e i nostri 150 anni di storia - spiega Sergio Condurro, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele – In questa seconda pizzeria, con 140 metri quadri e 84 posti a sedere, accetteremo prenotazioni, integrando così l’esperienza del ‘Tempio della pizza’".

"L’obiettivo finale è creare un vero e proprio ‘Borgo della pizza’ che, nel tempo, si componga di varie parte e rappresenti un polo culturale sull’argomento - continua Francesco Ciotola, AD de L’Antica Pizzeria Da Michele -. Tra le finalità ci sono infatti la formazione, lo studio del prodotto e il desiderio di rendere sempre più identitaria la pizza nel mondo, come simbolo di cultura e forza imprenditoriale, partendo dalla nostra città per arrivare ovunque». Il menù, come da tradizione della ‘Casa Madre’, propone margherita, marinara, cosacca e marita. Il design degli interni e l’arredamento delle sale richiamano il colore verde e le caratteristiche tanto amate della sede storica, modernizzandoli. L'appuntamento è fissato per giovedì 13 giugno.