Pizza Village, Bassolino: "Lungomare luogo critico. Giusto spostarlo alla Mostra d'Oltremare"

"Pizza Village sul lungomare oppure si va a Milano, dicono gli organizzatori. È sbagliato questo modo di porsi, mentre invece serve il dialogo. Gli eventi sono una valorizzazione del territorio, aggiungono. Appunto. Ogni evento deve dunque avere il suo luogo più giusto ed allora è ragionevole tutelare un’area delicata come via Caracciolo ed utilizzare una struttura importante come la Mostra d’Oltremare". Scrive sui social Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli.

Oggi gli organizzatori dopo le polemiche sulle criticità di un evento così importante sul lungomare avevano affermato in una nota ufficiale, che l'evento che ha richiamato un milione di persone deve restare a via Caracciolo, anche nelle prossime edizioni.