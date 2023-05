Pizza Village 2023: alla Mostra d'Oltremare con Gigi D'Alessio e Mr. Rain

Non solo pizza al Pizza Village 2023 che dal 16 al 25 giugno abbandonerà l'ormai tradizionale location del Lungomare per tornare alle origini, la Mostra d'Oltremare. Per sopperire alla mancanza del panorama, gli organizzatori hanno puntato forte, oltre che sui principali pizzaioli partenopei, anche su un calendario di eventi di primo piano.

Gigi D'Alessio, Mr. Rain, Sangiovanni, Angelina Mango, fresca vincitrice di Amici, sono solo alcuni dei nomi che animeranno le dieci serate a Fuorigrotta, grazie anche alla collaborazione con Rtl che, per bocca del patron Suraci promette altre sorprese prima dell'inizio della manifestazione.

Si parte dai dati dello scorso anno: 1 milione e 250mila visitatori. Numeri che hanno spinto l'amministrazione Manfredi a cercare un'altra location per non ingolfare il centro città. Saranno 34 le pizzerie presenti, con show tutte le sere dalle 21 alle 24.