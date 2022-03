E' la vera Napoletana la pizza più apprezzata negli Usa: lo studio dell’Istituto Americano di Neuroscienze

È la vera Napoletana la pizza più apprezzata negli Stati Uniti. È quanto emerge dallo studio che AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana) ha commissionato all?Istituto Americano di Neuroscienze, presentato a Las Vegas nell?ambito di Pizza Expo e in particolare del meeting dell?Associazione Verace Pizza Napoletana.

Il prodotto tricolore, in questa sorta di sfida basata sui concetti del neuromarketing, disciplina emergente basata sull?applicazione al marketing delle conoscenze e delle pratiche neuroscientifiche, batte le varie pizze american style per qualità, tradizione, sapore e stravince nella percezione legata all?ambito salutistico.

Un risultato importante ottenuto in un paese che vanta con la pizza un rapporto molto stretto al punto di poter contare su numerose varianti: New York Style, Chicago Style, Detroit Style, California Style e molte altre ancora, tutte messe in fila, in questa particolare classifica, dall?amatissima Vera Pizza Napoletana. E con altri riscontri da sottolineare: come la crescita esponenziale del 52% sulla East Coast e l?endorsement costituito dal marchio Vera Pizza Napoletana, vero e proprio driver di scelta nelle intenzioni di acquisto del consumatore americano.

?Una bella soddisfazione per chi, come noi, da anni promuove e divulga la verace in ogni angolo del mondo ? spiega Antonio Pace, Presidente AVPN ? e che giunge in un momento terribile come quello che stiamo vivendo, un periodo dove, più di sempre, è fondamentale aprire le frontiere e cercare di vivere esperienze comuni. E che non a caso vede AVPN impegnata, proprio nel mese di marzo, in una serie di importanti appuntamenti?.