Pizza Doc, trionfa il napoletano (trapiantato a Reggio Emilia) Alessandro Servidio

Alessandro Servidio ha 30 anni, è originario di Pompei ma risiede da tempo a Reggio Emilia. Titolare della pizzeria "Ale's pizza & food", si è aggiudicato l'ottavo campionato nazionale Pizza Doc. "Sono felicissimo di aver ricevuto questo premio - ha detto - ma soddisfazione più grande per me è aver gareggiato con altri validissimi pizzaioli, il confronto con loro è la cosa che mi rende più soddisfatto". Antonio Carlos Garcia, 43enne di Alicante in Spagna, invece, si è aggiudicato il premio "Pizza Doc in the World" dedicato ai pizzaioli stranieri.

Anche quest'anno si è tenuta la cerimonia di consegna dei "Pizza Doc Awards", i riconoscimenti assegnati alle personalità che si sono contraddistinte nel mondo pizza durante l'anno. Il galà è stato presentato dal food creator Giovanni Castaldi di GialloZafferano, media partner degli Awards, accompagnato dalla giornalista Ilaria Cuomo.

Tantissime le celebrità premiate con i "Pizza Doc Awards": il pizzaiolo casertano Francesco Martucci, i napoletani Gino Sorbillo e Ciro Salvo, il salernitano Francesco Capece; il maestro lievitista Piergiorgio Giorilli ed il fornaio Michele Lioniello; il pizzaiolo calabrese Vincenzo Fotia e l'argentino Juan Pablo Padrevita per l'impegno nella formazione con l'Accademia Nazionale Pizza Doc; il food blogger ed imprenditore Egidio "Puok" Cerrone, Piero Armenti de "Il mio viaggio a New York" ed il pizzaiolo fenomeno social Alessandro Scuderi; il pasticciere napoletano Ciro Scognamiglio della pasticceria Poppella; i fenomeni social di Food Napoli, ovvero Amedeo Palumbo ed il suo direttore Mario Liguori; Giovanni Arbellini della catena Pizzium e i vertici dei Fratelli La Bufala.

Organizzato da Accademia Nazionale Pizza Doc del presidente Antonio Giaccoli, l'ottavo campionato nazionale Pizza Doc si è tenuto da lunedì 7 a mercoledì 9 novembre negli spazi del Next - Nuova Esposizione ex Tabacchificio, a Capaccio - Paestum. Novità di quest'anno sono stati i format di approfondimento. Durante i 3 giorni di gara, infatti, ci sono stati i Doc Talk, i workshop di approfondimento condotti da Luca Fresolone, meglio conosciuto sui social come "La cucina del Presidente". Protagonisti del format sono stati Alessandro Condurro della pizzeria "Da Michele", Nanni Arbellini founder di "Pizzium", il giornalista Luciano Pignataro, una folta delegazione del sud America, la presidente di giuria Antonella Amodio, i primi 2 bartender d'Italia secondo World Class Italy, ovvero Vincenzo Pagliara e Natale Palmieri, il dottor Carlo De Luca della giunta nazionale dei Giovani Dottori Commercialisti, e tanti altri ospiti d'eccezione.