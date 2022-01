La maratona della pizza in diretta streaming per imparare i trucchi del mestiere dai maestri pizzaioli

Cresce l'attesa per la maratona mondiale della vera pizza napoletana, 24h di diretta streaming con Masterclass gratuite dei maestri AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana), in programma il 17 gennaio.

Lo scopo del VeraPizzaDay è quello di raccontare e promuovere uno dei prodotti più amati al mondo e di farlo coinvolgendo gli appassionati di ogni latitudine che potranno collegarsi, nel corso della maratona streaming, e seguire una delle tante lezioni che vedranno protagonisti alcuni dei più importanti maestri pizzaioli dei vari continenti.

Le novità del Pizza day

"Nell'epoca pandemica che stiamo attraversando abbiamo deciso di festeggiare il 17 gennaio Sant'Antuono con una maratona online dedicata al metodo di come fare la pizza, che è unico e sempre uguale. L'arte dei pizzaiuoli napoletani è entrata infatti, non dimentichiamolo, anche a far parte del Patrimonio Unesco. La pizza è unione di culture e linguaggi e il nostro obiettivo come associazione è quello di difendere e diffondere la vera pizza napoletana nel mondo", spiega a NapoliToday Stefano Auricchio, direttore generale di AVPN.

Tra le novità di questa nuova edizione del Pizza day c'è l'assegnazione di targhe speciali per coloro che si dedicano all'arte della pizza fritta. "Per noi il pizzaiolo anche se fa solo la pizza fritta è un abile manipolatore del prodotto pizza in forme diverse e merita importanti riconoscimenti. Saranno 8 le pizzerie premiate in tale ambito. Inoltre daremo spazio e targhe anche ai migliori food truck (molto in voga soprattutto negli Stati Uniti) dedicati alla pizza, che seguono metolodogie e sono dotati di forni, laboratori e di tutto l'occorrente necessario per preparare ottimi prodotti", prosegue Auricchio.

Dal punto di vista operativo Gianluca Liccardo ci fornisce alcuni dettagli sulla maratona in streaming: "Sarà possibile seguirla sulla Facebook di AVPN e sulla pagina Instagram sempre dell'associazione. La masterclass è aperta a tutti e ognuno può diventare protagonista dell'evento. Infatti consigliamo a chi ci seguirà di munirsi di ½ litro d’acqua, di 1 kg di farina 00, di lievito di birra fresco, di sale, pomodoro pelato, fiordilatte o mozzarella, olio extravergine e basilico e prepararsi a seguire i consigli di alcuni dei più grandi interpreti della pizza per poter sfornare un prodotto con tutti i crismi. Ci attendiamo grande partecipazione da ogni latitudine. Nelle scorse edizioni abbiamo ricevuto grandi riscontri soprattutto dall'Asia".

Stefano Auricchio

Gianluca Liccardo