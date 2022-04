Errico Porzio va a mangiare la pizza di Briatore: "E' un genio" |VIDEO

Errico Porzio, noto pizzaiolo di successo napoletano, è andato a mangiare a Roma la pizza realizzata nei nuovi locali Crazy Pizza di Flavio Briatore.

Ecco il suo giudizio sulla pizza e sui costi, molto più alti della media. Una "Patanegra" costa 65 euro, una "Margherita" 14 euro.

"E' un genio, la sua pizza (di Briatore) è replicabile ovunque per come viene preparata, senza lievito e con forno elettrico. Sul gusto invece preferisco non andare oltre", spiega nel video il pizzaiolo partenopeo.

Dopo Cracco, dunque, un altro test d'autore per Porzio.