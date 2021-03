La pistola che capisce la durata di una gomma: l'invenzione della start up napoletana sbarca in Formula 1

Nei box di alcuni team di Formula 1, durante i test in Bahrain, è apparsa una strana 'pistola' che non serve per avvitare le ruote al pit-stop, ma per pronosticare la vita della gomma.

Si tratta di un'invenzione di Megaride, start up napoletana guidata da Flavio Farroni, legata al Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Appoggiata sul battistrada - spiega la Gazzetta dello Sport - questa particolare pistola realizza una sorta di ecografia della gomma, leggendo la mescola ed indovinando il working range. In sostanza fornisce notizie utilissime nel momento in cui è necessario formulare una strategia per il gran premio.