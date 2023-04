Volontari di Greenpeace riqualificano e ripuliscono pista ciclabile a Napoli

I volontari napoletani di Greenpeace hanno riqualificato e ripulito sabato scorso una parte della pista ciclabile di via della Reggia di Portici, all’altezza del varco di S. Erasmo.

"La ciclabile in questione é sempre più utilizzata per recarsi all’università o ai luoghi di lavoro, in bici o con la mobilità integrata, bici e metropolitana. Proprio il tratto di via Reggia di Portici, é uno di quelli che versano in stato di abbandono e non é infrequente trovare sul percorso pezzi di vetro, bottiglie e buste di rifiuti che costringono i ciclisti a slalom o a pericolose andature. Ma questo si verifica anche sulla ciclabile di viale Kennedy-viale Augusto a Fuorigrotta, per non parlare della bike lane di Corso Umberto, sempre occupata da auto e moto in sosta perché priva di cordolo", spiega in una nota Giorgio Peperna, coordinatore di Greenpeace gruppo locale di Napoli.

"Paradossalmente i cordoli sono stati di recente indicati da ASIA Napoli come il problema principale per svolgere la manutenzione e la pulizia delle ciclabili. Ma il cordolo serve a preservare il ciclista e il percorso, mentre la ciclabile potrebbe essere semplicemente pulita da personale dotato di pinze per rifiuti o scope. Se ci fosse più cura, tutti comprenderebbero che la ciclabile é a tutti gli effetti una parte della carreggiata e non una parte del marciapiede o della strada da usare a piacimento", prosegue Peperna.

"La città dovrebbe garantire la sicurezza delle strade non solo per pedoni, bus, tram e auto, ma anche per le bici, che sono economiche, ecologiche e salutari. Sarebbe doveroso tenere le piste ciclabili sgombre dai rifiuti. Per questo motivo, i volontari e le volontarie del gruppo locale di Napoli, da sempre attenti ai temi della mobilità integrata e sostenibile, chiedono ad ASIA Napoli di ripulire e riqualificare periodicamente le piste ciclabili e all’amministrazione comunale una maggiore attenzione e più controlli per garantire la sicurezza e così rendere così la nostra città sempre più sostenibile e all’altezza delle altre grandi città europee", conclude Peperna.