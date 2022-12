Pozzuoli, arriva sul lungomare una pista di pattinaggio sul ghiaccio

Una pista di pattinaggio sul ghiaccio sarà installata a Pozzuoli sul lungomare Pertini. E' quanto rende noto il sindaco Gigi Manzoni via social.

"Per effettuare le attività di montaggio, venerdì 23 dicembre, dalle ore 7 alle ore 15, come da ordinanza dirigenziale numero 453, sarà istituito un divieto di sosta su ambo i margini della carreggiata, con rimozione forzata mediante carro attrezzi, sulla via Lungomare Pertini, di fronte all’incrocio con via Babbo. Tale divieto è da ritenersi valido anche nei confronti di eventuali stalli di sosta assegnati a soggetti disabili. Derogano dal divieto i soli automezzi impegnati nel montaggio della struttura. Per favorire la circolazione stradale, verrà istituito un senso unico alternato sulla via Lungomare Pertini, di fronte all'incrocio con via Babbo", annuncia il primo cittadino puteolano.