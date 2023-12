La pista di ghiaccio dove pattinare a due passi dal mare: le guide aiuteranno i meno esperti a farlo in sicurezza

E' stata inaugurata nel fine settimana la pista di pattinaggio natalizia a Bacoli, a pochi passi dal mare. Tante le persone, di tutte le età, che hanno partecipato all'evento.

"Quanti bambini! È stata un successo l’inaugurazione della pista di ghiaccio a Bacoli. Sarà aperta tutti i giorni. Appassionati di ogni età hanno vissuto la magia di pattinare sul ghiaccio, accanto al mare. Piazza Marconi era stracolma di persone. Neanche il vento gelido ha fermato chi vuole trascorrere le festività natalizie nella nostra città. Tante emozioni quando, dal tetto del nuovo Municipio, è sceso il Babbo Natale acrobatico con i suoi elfi. Bimbe e bimbi hanno prima raccolto tanti dolciumi. E poi, hanno pattinato sul ghiaccio fino a sera. Per i meno esperti, vi sono anche delle guide che aiuteranno a pattinare in sicurezza", ha scritto in un post sui social il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

"Ringrazio Barbara e tutta la sua squadra per la passione e la professionalità. Ringrazio l’assessore Mariano Scotto di Vetta. Ringrazio Edilizia Acrobatica. Il nostro centro storico ha, a valle, le luci d’artista in Villa Comunale. Ed, a monte, la pista di ghiaccio. Immersa tra alberi di Natale e lampadine stupende. Venite a divertirvi. Insieme, scopriamo i nostri beni comuni. E viviamoli, sempre di più. Insieme, godiamoci la Bacoli che splende. Un passo alla volta", ha aggiunto il primo cittadino di Bacoli.