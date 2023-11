Pista di ghiaccio in piazza a pochi passi dal Giardino Incantato di Natale: la novità

Dopo l'inaugurazione del Giardino Incantato presso la Villa Comunale, il Natale di Bacoli si prepara ad un'altra lieta sorpresa. Si tratta della pista di ghiaccio in arrivo in piazza Marconi, a pochi passi dalle luci d'artista. Ad annunciarlo è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

"Pista di ghiaccio! C’è una nuova grande sorpresa per il Natale a Bacoli. Sta arrivando la pista di ghiaccio in piazza Marconi. A due passi dalle luci d’artista in Villa Comunale. Furono migliaia i bambini, i ragazzi, le mamme ed i papà che, le scorse festività natalizie, pattinarono sulla pista ghiacciata nel centro del nostro paese. Vennero famiglie da tutta la Campania. A pochi metri dal mare, sul centro storico. Sotto la scuola elementare. Chi verrà in città, potrà godere non solo delle luminarie artistiche sul lago Miseno, ma anche di questa fantastica attrattiva. Dopo il grande successo dello scorso anno, tra pochi giorni, sarà tutto pronto. Vogliamo che siano festività di grande gioia. Un’opportunità turistica per l’intero territorio. Ma sappiatelo. Le sorprese non sono finite qui. Anzi. Sono appena iniziate. Insieme, facciamo grande la nostra terra. Bacoli, i Campi Flegrei. Un passo alla volta", scrive Della Ragione in un post sui social.